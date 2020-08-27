В пятницу, 28 августа, в Украине спадет жара, температура воздуха будет держаться на уровне +18...+25 градусов в большинстве регионов, на востоке и юге столбили термометров местами поднимутся до отметки +29.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 28 августа на севере, западе, в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +20...+25 градусов. На крайнем севере - +18...+22 градуса. На востоке и в южной части Украины будет немного теплее, однако комфортно, без жары - +24...+29 градусов.

"Дожди завтра будут затрагивать только северные районы и северо-восток. Большинство территории Украины благодаря антициклону будет принадлежать сухой погоде", - написала синоптик.

По словам Диденко, последний августовский и, соответственно, летний уик-энд принесет в Украину солнце и жару.

Что касается погоды в Киеве, по информации синоптика, в пятницу в отдельных районах столицы возможен локальный небольшой дождь. Температура воздуха будет невысокой, около +22 градусов. А на ближайших выходных в город снова вернется солнечная погода и жара.

Напомним, на днях в Киеве и пригороде мощный ливень затопил улицы и переходы, остановил маршрутки.

Также мы писали о том, что сегодня в Украине сухо и тепло, но на западе идут дожди, а на севере - грозы.