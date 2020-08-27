Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Донецкой области схрон с большим количеством оружия и боеприпасов. Арсенал был спрятан в заброшенном здании старой фермы в одном из поселков Волновахского района.

О находке сообщает в Фейсбук пресс-служба СБУ.

Оперативники изъяли из тайника 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6. В тайнике также были обнаружены два противотанковых гранатомета РПГ-26, два заряда к гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, почти 23 000 патронов разных калибров и десять метров бикфордова шнура.

По оперативной информации, схрон был оборудован еще в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, который вышел из района операции Объединенных сил.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению тех, кто обустроил схрон, и целей использования арсенала.

В Украине регулярно находят тайники с оружием. Например, зимой СБУ обнаружила недалеко от Северо-Крымского канала схрон с гранатометами и тротилом.

А осенью в Харькове нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ.