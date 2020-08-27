Зеленский по дороге в Кривой Рог посетил место гибели Кузьмы Скрябина
Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте гибели украинского музыканта Кузьмы Скрябина на трассе возле села Лозоватка под Кривым Рогом. Это произошло во время рабочей поездки в Днепропетровскую область. Об этом сообщается на странице Офиса президента в соцсети.
Напомним, что лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его внедорожника с грузовиком-молоковозом.
17 августа 2020 года, в день, когда музыканту исполнилось бы 52 года, президент Украины присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность (посмертно).
Также мы сообщали, что в селе под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину.