Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте гибели украинского музыканта Кузьмы Скрябина на трассе возле села Лозоватка под Кривым Рогом. Это произошло во время рабочей поездки в Днепропетровскую область. Об этом сообщается на странице Офиса президента в соцсети.

Напомним, что лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его внедорожника с грузовиком-молоковозом.

17 августа 2020 года, в день, когда музыканту исполнилось бы 52 года, президент Украины присвоил ему звание Героя Украины с вручением ордена за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность (посмертно).

Также мы сообщали, что в селе под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину.