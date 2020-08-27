Президент России Владимир Путин открыл в аннексированном Крыму автомобильное движение по трассе "Таврида".

Об этом в четверг, 27 августа, информирует РИА Новости.

Об открытии трассы "Таврида", общая протяженность которой составит 258 километров, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По трассе уже проехал Путин.

Ожидается, что трасса "Таврида", которая является главной автодорогой полуострова, будет иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими дорогами. Трасса пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя и призвана вдвое сократить время передвижения по полуострову. Расчетная скорость движения по "Тавриде" - 120 километров в час.

На данный момент построено семь участков длиной 250 километров. Их стоимость составляет около 150 миллиардов рублей. Движение по двум полосам участка от Керчи до Симферополя открыли еще в 2018 году. В 2020 году запустили движение еще по двум полосам. Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

Напомним, ранее на этой неделе к решению о продлении антироссийских санкций Евросоюза, введенных из-за аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году, присоединились еще шесть стран.

Ранее мы писали, в июле этого года украинское Министерство иностранных дел выразило решительный протест МИД РФ из-за очередного несогласованного с Украиной визита президента России Владимира Путина на территорию временно оккупированного Крыма.