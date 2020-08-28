27 августа на канале "Россия 24" вышло интервью с Владимиром Путином. Оно позиционировалось как замена несостоявшейся прямой линии с россиянами. Но на выходе таковым не стало.

Беседа Путина с журналистом продолжалась всего 20 минут, транслировалась в записи (в это время российский президент открывал трассу "Таврида" в Крыму).

В начале интервью Владимир Путин коснулся темы коронавируса, сообщил о безопасности российской вакцины от коронавируса. В качестве личных подробностей, которые любят знать россияне о жизни президента, он вновь рассказал о своей дочери, добровольно испытавшей на себе вакцину. Он сообщил, что речь идет о старший - Марии, врача-эндокринолога по специальности.

Но самое важное - и ради чего, видимо, это интервью и проводилось, - Путин сделал три важных заявления - по Беларуси и по Украине. "Страна" цитирует эти высказывания и анализирует их.

1. Дело вагнеровцев - "операция спецслужб Украины и США"

Журналист Сергей Брилев спросил у Владимира Путина, "в чей капкан" попали "33 постояльца пансионата "Белорусочка". Перефразируем: кто стал инициатором скандала с задержанием в Минске российских военных наемников из ЧВК "Группа Вагнера".

Владимир Путин ответил на вопрос так: "Ну, сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, втёмную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности".

Журналист решил уточнить, какие именно спецслужбы организовали операцию. "Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо информированные, даже не скрывают теперь это", - разъяснил Путин.

Это означает, что украинский след в деле вагнеровцев стал официальной версией в России. Раньше он звучал в основном из СМИ - сначала российских, а потом и украинских.

Правда, версии в них разнились. Россияне писали, что Украина заманила военных в Беларусь, чтобы вызвать международный скандал и лишить Минск поддержки РФ накануне выборов президента. В Киеве же говорили о том, что "вагнеровцев" планировали выманить на территорию Украины, чтобы задержать, но спецоперацию сорвал "крот" из окружения Зеленского, который слил информацию россиянам, после чего "вагнеровцев" и задержали под Минском. Эта версия появилась позже российской и выглядела как ее калька, к которой придумали концовку про "крота", чтоб дискредитировать Зеленского и его окружение. Да и из слов Путина можно сделать вывод, что он придерживается первой версии (что "вагнеровцев" заманили в Минск, чтоб сдать белорусским спецслужбам).

Впрочем, и первая, и вторая версия официально в Киеве опровергалась.

Какие последствия будут после слов российского президента - и официального обвинения Украины в спецоперации на территории РФ?

Как результат, может быть существенно заторможен и Нормандский формат, и Минский процесс. Что ударит по планам Зеленского записать в свой актив встречу с Путиным накануне местных выборов, которую он так стремится организовать.

Первый звоночек уже есть - отмена встречи советников глав Нормандского формата - Андрея Ермака с украинской стороны и Дмитрия Козака с российской. Вполне возможно, что не сам скандал с "вагнеровцами" стал первопричиной. Но уровень доверия между сторонами он явно понизил. А это сузило поле для компромисса, которого от России хочет Украина - пойти на уступки в толковании Минских соглашений.

Второй звоночек - россияне начали чаще разоблачать "украинских агентов". Вот три примера буквально за последнюю неделю.

19 августа в Москве арестовали блогера Андрея Пыжа, его обвинили в передаче Украине секретной информации о столичных метро и тоннелях.

20 августа в Подмосковье были задержаны семеро граждан, которые якобы пытались похитить одного из лидеров "ополчения" Донбасса.

27 августа, сегодня с утра, в Барнауле "приняли" военного ракетных войск по подозрению в госизмене. По данным российских спецслужб, задержанный работал на главное управление разведки Минбороны Украины.

Все это - явная "ответка" за вагнеровцев. То есть Киев, если он причастен к этой истории, по итогу добился того, что ФСБ утроила усилия по противодействию СБУ и украинской разведке.

2. Россия может ввести войска в Беларусь

Через неделю после президентских выборов в Беларуси и за день до первого массового митинга в Минске Александр Лукашенко выступил с резонансным заявлением. Он сказал, что позвонил Путину и тот пообещал Баньке помочь военным способом в случае внешней угрозы.

Лукашенко вставил эту договоренность в рамки Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заключенный между Россией и Беларусью. В документе действительно указывается, что "если одно государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо другого государства, то это будет рассматривать как агрессия против всех государств". А за этим, соответственное, следует и оказание военной помощи.

Журналист попросил Путина прокомментировать данный договор и просьбы Лукашенко о вводе российских войск.

Ответил российский президент так: "Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".

Российские телеграм-каналы позже сообщили, что в этот резерв входят, в частности, Силы специальных операций российской армии.

То есть Путин, по его словам, готов ввести российские войска в Беларусь не только в случае внешнего вторжения, а если ситуация выйдет из-под контроля внутри страны. По сути, речь идет о готовности помогать Лукашенко, если оппозиция начнет силовой сценарий смены власти.

Заявление Путина говорит о нескольких вещах.

Во-первых, оно призвано удержать белорусскую оппозицию и ее кураторов от силовых сценариев. Путин намекает, что даже если силовая вертикаль Беларуси не устоит, то Россия "впишется". То есть Москва прямо заявляет, что если Беломайдан перейдет в "украинскую фазу", то силового свержения Лукашенко РФ не допустит.

Во-вторых, это сигнал Западной Европе, которая допускать до ввода войск РФ не хочет - и может по идее оказать давление на Польшу и Литву, которые напрямую дирижируют протестами.

В-третьих, заявление Путина можно расценивать также как сигнал о помощи белорусским силовикам и власти в целом - тем более ценный, что его высказали гласно, а не в закрытом режиме.

3. О возможности проведения новых выборов в Беларуси

Еще одно важное заявление Путина по Беларуси касалось уже возможности проведения новых выборов президента в республике.

"Кстати говоря, президент Белоруссии сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов и парламента... Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить", - отметил президент России.

Телеграм-канал "Политика страны" считает, что это и является, судя по всему, главным компромиссным планом Путина и Лукашенко.

"То есть Бацька подтверждает готовность идти на новые выборы. Но не прямо сейчас (как это требует Запад и оппозиция), а после изменений Конституции. А эти изменения вполне могут заключаться в переходе к парламентской республике. В таком случае Лукашенко может покинуть пост президента, переместившись на позицию премьера или вообще оставшись в тени. Но этот план реально сработает только если сам Бацька будет готов отказаться от президентских полномочий. В чем, отметим, есть сильные сомнения", - делает вывод "Политика Страны".

Кстати, здесь же Путин высказался о Координационном совете оппозиции, который предлагает Лукашенко передать им власть. Это самоогранизовавшийся орган по типу украинского "правительства майдана", в который в Беларуси входит уже более 600 человек. Самые известные из них - нобелевский лауреат Светлана Алексиевич и Мария Колесникова, координатор штаба банкира Виктора Бабарико, который выдвигался на президентский пост и изначально считался главным конкурентом Лукашенко.

"Вы обратили внимание, что Конституционный суд Белоруссии вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны, органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо. И с этим трудно не согласиться", - сказал Путин, тем самым дав понять, что ни коммуницировать, ни считаться с "правительством Беломайдана" он не будет.

Полная версия интервью Владимира Путина на канале Россия 24