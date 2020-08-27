Государственное бюро расследований и Кировоградское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции сообщили о подозрении в изнасиловании бывшему полицейскому. На момент совершения преступления он занимал должность помощника дежурного Ольшанского отделения полиции главного управления Нацполиции в области.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

Досудебное расследование установило, что 1 февраля 2020 года около полуночи подозреваемый, находясь за рулем собственного авто в состоянии алкогольного опьянения, предложил девушке подвезти ее домой. Однако он направил машину не по ее адресу, а съехал на грунтовую дорогу и остановил транспортное средство. После чего несколько раз ударил жертву по голове и туловищу, вытащил ее из автомобиля и изнасиловал.

Прекратить издевательства копа над девушкой помогли местные жители, которые услышали ее крики.

В случае доказательства вины по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.152 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как писала "Страна", весной сразу несколько сотрудников полиции Кагарлыка, что в Киевской области, насиловали молодую женщину прямо в отделении.

А в Василькове два атошника изнасиловали полицейского, однако суд их оправдал.