Украина готова предоставить помощь белорусам, которые испытывают давление или преследования на родине и нуждаются в дополнительной защите. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине", - говорится в сообщении.

По словам премьера, несмотря на временные ограничения на въезд в Украину иностранцев, те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Также премьер опубликовал разъяснения пол поводу запрета на въезд иностранцев в Украину.

Напомним, Кабмин принял решение закрыть границы для иностранных граждан до 28 сентября.

Также мы сообщали, что в Кабмине заявили о готовности приютить в Украине пять тысяч айтишников из Беларуси.