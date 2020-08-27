Кабинет министров Украины на вчерашнем заседании, 26 августа, расширил список запрещенных к приватизации государственных предприятий в 3,5 раза - со 188 до 659 объектов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", в четверг, 27 августа.

Так, соответствующий законопроект правительство утвердило с однодневной доработкой. Правительственный документ пока не зарегистрирован в Верховной Раде.

По словам экс-первого замминистра экономики Павла Кухты, отмененный в 2019 году список запрещенных к приватизации предприятий содержал свыше тысячи объектов.

"Без его отмены начать в 2019 году масштабную приватизацию нам бы не удалось. Теперь Кабмин формирует новый список, который растет в геометрической прогрессии", - сказал он.

"Зная, как это работает на практике, у меня нет сомнений, что сейчас каждый из бенефициаров коррупции на государственных предприятиях пытается всунуть "свои" предприятия в этот список и спокойно воровать далее, пока эти предприятия не "загнутся" окончательно. С такими темпами, после голосований в Раде, список вновь будет содержать более 1 тыс. предприятий", - добавил экс-замминистра.

Напомним, 12 августа Кабмин принял решение о передаче Фонду госимущества (ФГИ) для приватизации около 200 государственных предприятий. Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 000 под контролем государства.

Также мы писали, что правительство выделило 48,4 миллионов гривен ФГИ на мероприятия, связанные с проведением приватизации.