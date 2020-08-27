Решение главы исполкома Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили вернуться в Грузию не было связано с какими-то конкретными его разногласиями с Владимиром Зеленским и его командой. Но в целом Михо понимал, что он не очень нужен украинским властям.

Об этом "Стране" рассказал источник в окружении Саакашвили, комментируя слухи о том, что его решение вернуться на родину связано с конфликтом с Офисом президента по вопросам работы таможни.

Отметим, что Михо на днях резко раскритиковал назначение Дениса Пудрика новым начальником Одесской таможни.

"Вряд ли его решение как-то связано с кадровой политикой на Одесской таможне. Он не влиял на кадры, его об этом никто никогда не спрашивал. Отношения с президентом были очень формальные. Раз в три месяца поговорили ни о чем и разошлись на Совете Офиса реформ. Зеленский никогда не встречался с ним один на один. Саакашвили им был не нужен. Они (украинские власти - Ред.) на него смотрят как на венерическое заболевание, которое они подцепили, а теперь его нужно вылечить и забыть. Рано или поздно он бы принял решение возвращаться, потому что в Украине ему надо было уходить в глухую оппозицию. Но логичнее - ехать домой, где ему нужен справедливый реванш. Пожалуй, впервые за все время сейчас самый подходящий момент для возвращения в Грузию", - рассказывает источник.

Напомним, ранее источник из окружения бывшего президента Грузии Саакашвили сообщил, что решение политика вернуться на родину связано с приближающимися парламентскими выборами в этой стране.

Также мы писали о том, что правящая партия Грузии с насмешкой отреагировала на заявление Михо о возвращении на родину.