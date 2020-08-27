Граждан Израиля, которые собирались в Умань на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года), заблокировали в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья и не впускают в страну.

Об этом "Стране" сообщили в Международном благотворительном фонде имени Рабби Нахмана.

"Только в Киеве в аэропорту держат 70 человек. Они с 3 часов ночи без воды и еды. Дети и взрослые падают в обмороки. Они направлялись в Умань", - сообщили в фонде.

Там также добавили, задержанных допрашивают в течение нескольких часов.

"Такая же ситуация с гражданами Израиля и в аэропортах Запорожье и Одессе. Среди задержанных есть женщины с младенцами. Иностранцы с 3 часов ночи вынуждены ночевать в аэропорту и спать на полу. Все время они находятся без еды и воды, один ребенок потерял сознание", - заявила пресс-служба фонда.

Кроме того, в организации отметили, что иностранцам запретили звонить кому-либо и снимать видео во время допроса.

"Граждане Израиля шокированы и возмущены таким приемом со стороны государства Украина, с которой действует безвизовый режим. Большинство из них планируют подавать в суд и жаловаться в Европейский суд по правам человека", - добавили в фонде.

Представитель фонда также заявил, что официальную страницу организации в Facebook заблокировали и поэтому информировать хасидов о проблемах со въездом в Украину стало еще сложнее.

Напомним, этом году из-за коронавируса и карантина мэр Умани Александр Цебрий выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Он даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание властей на проблему. Впрочем, его идея не получила поддержки в еврейской общине, представители которой заявили, что все равно намерены прибыть в Умань в этом году.

После этого Минздрав Израиля просил хасидов отказаться от этой поездки по той же причине - из-за эпидемиологической ситуации в Украине. А Офис президента в ответ на это заявил, что в 2020 году наша страна по просьбе правительства Израиля ограничит прибытие паломников.

В среду, 26 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрит запрет массовых мероприятий во время празднования еврейского Нового года в Умани. В тот же день в аэропорту Киева правоохранители задержали более ста граждан Израиля, которые, вероятно, прибыли в Украину, чтобы посетить могилу основателя течения брацлавского хасидизма раввина Нахмана в Умани.

Стоит отметить, что праздник Рош ха-Шана в этом году пройдет с 18 по 20 сентября. Однако традиционно паломники приезжают в Умань задолго до праздника. Тем не менее, с 29 августа Украина на месяц закрывает границу для иностранцев в рамках борьбы с коронавирусной эпидемией, что сильнее усложнит въезд паломников в страну.