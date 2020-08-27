Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани прокомментировала заявление экс-президента страны Михаила Саакашвили о скором возвращении на родину. По ее словам, бывший глава государства в Грузии находится в розыске, его ждут арест и тюрьма.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом чиновница сказала журналистам вскоре после появления новости о намерениях Саакашвили.

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - заверила Цулукиани.

Представительница Минюста добавила, что Саакашвили находится в розыске и в отношении него было вынесено несколько приговоров.

Ранее "Страна" приводила слова источника о том, что в Грузии Саакашвили собирается участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в конце октября.

Мы также сообщали, что весной прошлого года Грузия поднимала вопрос об экстрадиции экс-президента из Украины.