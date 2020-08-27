Мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о том, что в четверг, 27 августа, в Киеве порвался самый большой государственный флаг Украины. По словам мэра, его опускали, чтобы заменить на новый.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Вижу, как взволновало немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его заменили на новый.

Для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы - для проверки, в каком состоянии находится полотно флага и инженерное сооружение флагштока. Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы.

Итак, флаг целый, флагшток в отличном состоянии. И все могут увидеть, что наш главный флаг гордо реет над Киевом", - написал он.

Напомним, 22 августа в Киеве прошла церемония поднятия самого большого государственного флага Украины в стране. Это событие было приурочено ко Дню Флага и очередной годовщине независимости.

Его подняли на ранее установленный флагшток весом 32 тонны и высотой почти 90 метров.