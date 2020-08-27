Президент России Владимир Путин заявил, что Александр Лукашенко готов провести в Беларуси конституционную реформу.

Об этом Путин заявил в интервью журналисту Сергею Брилеву, сообщает РИА Новости.

"Президент Белоаруси, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить", - сказал Путин.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял о намерении изменить конституцию Беларуси за два года. Он говорил о планах провести децентрализацию власти.

Также мы писали о том, что Владимир Путин дал интервью "Россия 24" и публиковали главные тезисы об Украине и Беларуси.