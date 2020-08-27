Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" саркастически отреагировала на заявление главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о возвращении на родину.

Соответствующий пост появился на странице политической силы в Facebook в четверг, 27 августа.

"Miha hamodiii" ("Миша, приезжай") - с такой подписью пресс-служба партии разместила на своей странице в соцсети заявление Саакашвили о возвращении в Грузию.

Стоит отметить, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Там он был заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и превышение служебных полномочий. На родине политик объявлен в розыск.

Напомним, сегодня Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором высказал благодарность Украине как своему "второму дому". В ролике он также заявил, что теперь возвращается на родину - в Грузию.

При этом источник из окружения бывшего президента Грузии подтвердил "Стране" намерения политика и пояснил, что решение связано с предстоящими парламентскими выборами на его родине.