Президент России Владимир Путин в большом интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилеву затронул тему помощи Беларуси в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

По словам главы Кремля, для силовой помощи бывшей союзной республике Россия сформировала специальный резерв.

"У нас есть обязательства перед Беларусью. Лукашенко поставил вопрос так, чтобы Россия оказала помощь. Мы договорились, что сформируем российский резерв военных. Но он не будет использован, пока экстремистские элементы не преступят к разбою, не начнут поджигать дома, захватывать банки. Повторю еще раз: все проблемы будут решаться мирным путем", - сказал Путин.

Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в Генштабе РФ сообщает, что в упомянутый Путиным резерв вошли сотрудники правоохранительных органов, в том числе элитный спецназ - Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил России. По данным канала, силовики готовятся к переброске в Минск уже больше недели и сейчас находятся в режиме ожидания.

ССО - это одно из немногих подразделений, которое находится в личном подчинении президента РФ.

Как писала "Страна", раньше в том же интервью Путин заверил, что пока оснований для ввода в Беларусь российских сил нет.

Напомним, в телефонном разговоре Лукашенко и Путина 15 августа последний выразил готовность при первом запросе оказать всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.