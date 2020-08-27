Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал задержание под Минском 33 россиян. Он высказал убеждение, что в этой истории прослеживается украинский след. Людей везли в Беларусь по поддельным документам и ставили перед ними вполне легальные цели, но замышляли использовать для раскачивания ситуации в Беларуси.

"Ну сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Украинских совместно с американскими. Людей в темную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставить перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны - в Латинскую Америку, на Ближний восток. Просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности... Наши пограничники их не выпускали, кстати, они же не могли въехать, но по поддельным документам их фактически везли",- заявил Путин.

Об украинском следе в деле о задержании 33 россиян под Минском впервые упомянул Александр Лукашенко, а позже российские СМИ выпустили расследование, где утверждалось, что задержанных в Минске, которых связывали с ЧВК Вагнера, заманили в Беларусь украинские спецслужбы.

Затем появилась информация, что глава Офиса президента Украины Ермак сорвал операцию украинских спецслужб, заманивших "вагнеровцев" в Беларусь.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, которого назначили на должность 5 августа, сказал, что "вагнеровцов" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. По его словам, ФСБ заранее готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к задержанию.

Однако нардеп Алексей Гончаренко и главред "Цензора" Бутусов озвучили версию о том, что "наемников ЧВК" выманили в Минск в рамках операции спецслужб Украины и это подтверждается записями разговоров сотрудников украинских спецслужб с "вагнеровцами".

В тоже время, есть разночтения в том, какая была цель этой спецоперации.

По версии нардепа Гончаренко и Бутусова, их хотели отправить из Минска на самолете, который посадить затем в Киеве и "принять" всех 32 "вагнеровцев" для пополнения обменного фонда и получения показаний по их участию в войне на Донбассе. Но по настоянию Ермака операция была перенесена, а затем из окружения Зеленского пошла утечка информации и россиян захватили белорусские спецслужбы.

По версии, которая сейчас является почти что официальной в России, СБУ заманила "вагнеровцев" в Минск и сдала их белорусским властям для того, чтоб столкнуть лбами Путина и Лукашенко, а затем и получить воевавших на Донбассе "наемников ЧВК" в порядке экстрадиции (чем рассорить РФ и Беларусь окончательно).

Ранее "Страна" писала почему вторая версия на данный момент выглядит более правдоподобной, чем первая.