Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности согласился на диалог с гражданами страны по поводу нового политического устройства. Также он сказал, что если студенты хотят не учиться, а протестовать, то нужно им аннулировать отсрочку от армии.

Слова главы соседнего государства приводит его официальный сайт.

Президент заявил, что готов вести диалог об обновлении Конституции в первую очередь с трудовыми и студенческими коллективами.

"Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы - это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы (я уже об этом говорил). Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог. Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И "плясать" надо от Конституции", - заявил Бацька.

По его мнению, сказать свое слово по поводу перемен в стране имеют право все граждане, но не "бесчинствующие молодчики, которые ходят по улицам и кричат, что они хотят диалога".

"Никакого диалога они не хотят. И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет... Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице", - сказал президент.

Также Лукашенко высказался насчет политических призывов к студентам со стороны тех, кто пытается расшатать обстановку в стране.

"Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: первого сентября приедете на занятия - выходите на улицы и так далее. Мы сейчас до студентов доведем ту информацию, которую должны довести, до руководства вузов. Они, в конце концов, отвечают за ситуацию в своих вузах, и они ответят, как и руководители промышленных предприятий... А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - отметил белорусский лидер.

Он сказал, что осознает, как начнут его упрекать после этих слов: мол, он запугивает студентов в армию отправить.

"Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону", - сказал он.

Как писала "Страна", ранее на том же совещании Лукашенко рассказал о претензиях Польши на Гродненскую область.

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