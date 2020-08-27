Вслед за Днепропетровской областью президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой в Кировоградскую область. В частности, там он проинспектирует ход работ в рамках программы "Большая стройка".

Об этом в четверг, 27 августа, информирует Офис президента.

Так, глава государства примет участие в презентации проекта Стратегии развития Кировоградской области до 2027 года.

"Также Владимир Зеленский ознакомится с ходом реконструкции социальных объектов, в частности спортивной школы, которую ремонтируют в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в сообщении.

Кроме того, у президента запланирована встреча с местными бизнесменами.

Напомним, вчера Зеленский посетил Днепр и отобедал в местном "МакДональдсе". Компанию ему составили глава Офиса президента Андрей Ермак, губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник. Обед в ресторане быстрого питания обошелся гаранту почти в 240 гривен.

Также глава государства посетил футбольный матч "Кривбасс" - "Черкащина", который проводился в родном для него городе - Кривом Роге. Примечательно, что поединок задержали почти на час из-за опоздания Зеленского.