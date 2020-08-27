Перед тем как ответить на претензии групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" об использовании их песен во время концерта в честь Дня Независимости в Киеве, в Офисе президента изменили видео с музыкальным попурри и добавили к подписям с названиями композиций имена их авторов.

Так, обновленную версию музыкального попурри Офис президента опубликовал 26 августа. В подписи к песням добавили авторов слов и музыки. В то же время в том ролике, который был обнародован первоначально, содержалась информация только о названии и годе выпуска композиций.

Отметим, что ранее в Офисе президента уже заявили, что по закону "Об авторском праве" разрешается публиковать фрагменты музыкальных произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования. Но изначально этого сделано не было, поэтому, видимо, у Зеленского решили перезалить ролик.

Любопытно, что в обновленной версии концерта не обошлось без ошибок. Так, композитором песни "Я йду", которую на День Независимости исполнял Тарас Тополя, назвали лидера группы "Аква Вита" Игоря Балана, а не музыканта Юрия Юрченко.

На этот факт обратил внимание сам Юрченко. Он потребовал исправить ошибку и оплатить ему роялти и моральный ущерб.

Формат подписи композиции в трансляции 24 августа:

Формат подписи композиции в обновленном ролике Офиса президента (ошибка в имени композитора):

Обновленная запись концерта, выложенная Офисом президента 26 августа:

Напомним, "Страна" писала о том, как после выступления Зе на Софийской площади 24 августа Сердючка, Потап, Зибров и другие певцы устроили концерт-попурри.

Также мы рассказывали о том, что группы "Бумбокс" и "Океан Эльзы" не разрешали использовать их песни на концерте ко Дню Независимости в Киеве.

Кроме того, "Страна" анализировала, почему Зе-концерт на День независимости вызвал гнев националистов.