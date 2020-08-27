В четверг, 27 августа, в Киеве опустили самый большой государственный флаг Украины из-за того, что он порвался. Это произошло спустя всего три дня после момента открытия самого высокого флагштока, который анонсировал мэр Киева Виталий Кличко, и поднятия на него соответствующего флага.

О написал на своей странице в Facebook Иван Проценко.

"Большинство из того, к чему прикасается Кличко (мэр Киева - Ред.) выходит через ж@пу. Он невероятный боксер, может хороший человек, но как хозяин, он просто никакой. От его хозяйствования больше бед, чем пользы. Это самый большой флаг Украины, который был поднят всего лишь четыре дня назад. На этом очень пиарился Кличко и информ ресурсы были завалены джинсой, что он поднял самый большой флаг в Украине. Этот флаг спущен...потому, что он порвался. Просто треснул", - написал Проценко.

Отметим, что спустя некоторое время флаг был вновь поднят.

Напомним, что флагшток весом в 32 тонны был сооружен на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было.

Однако, сначала герб Украины на верхушку флагштока установили криво, над чем смеялись в социальных сетях.

Также "Страна" сообщала, что 22 августа в 20:30 в Киеве прошла церемония поднятия самого большого государственного флага Украины в стране. Это событие было приурочено ко Дню Флага и очередной годовщине независимости.