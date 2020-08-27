Президент России Владимир Путин дал большое интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилеву, большая часть разговора посвящена ситуации в Беларуси. По словам главы Кремля, пока необходимости в применении российских сил в соседней стране нет.

Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что с его позицией согласны и в Минске.

Он также рассказал, в каком случае силу все-таки применят. Россияне будут задействованы в Беларуси при условии, если экстремистские элементы в республике перейдут границы и начнут разбой.

Но вообще, по словам Путина, Москва исходит из того, что все проблемы в Беларуси будут решаться мирным путем.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия выразила готовность при первом запросе оказать всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

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