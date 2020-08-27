На сегодня в Украине существует вероятность возвращения к жесткому карантину с возвращением ограничений, которые действовали весной.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Не буду лукавить - существует", – ответил Ляшко на вопрос, существует ли вероятность возвращения жесткого карантина, как было весной.

Ляшко заявил, что сегодня властям известно, сколько людей могут быть размещены в учреждениях здравоохранения и при каком ежедневном приросте заболевших медики смогут оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

При этом, по прогнозам Ляшко, осенью "никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения".

"И это показала практика европейских систем здравоохранения, которые значительно лучше обеспечены материально, технически, чем наша система", – сказал Ляшко.

По его данным, сейчас для пациентов с коронавирусом выделены 25 тысяч больничных коек, но еще 30% коечного фонда перепрофилируют под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ.

Напомним, 26 августа Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до ноября.

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