В Ровенской области рекордными темпами продвигается вырубка леса. В частности, в период с августа-2019 по август-2020 в регионе вырубили 5395 га леса, что в два с половиной раза больше леса, чем за аналогичный период 2018-19 годов - 2101 га. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно полученным данным, в Житомирской области за указанный период вырубили почти на 20% больше леса, чем в прошлом году.

"При такой динамике вырубки Ровенская область может остаться без леса уже через 30 лет, а Житомирская - через 38. Если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 1,6 млн га и 2,3 млн га соответственно, которые составляют площадь лесов в этих областях. Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев", - говорится в сообщении.

Исследование проводилось с помощью технологии спутникового анализа, ранее использовавшейся в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.

"Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего, при отсутствии независимого инструмента, который бы гарантировал прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживание антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает", - заявил директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.

По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжким экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в том числе внесенных в "Красную книгу"). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 года (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов). Вопрос вырубки украинских лесов поднимается уже не первый год. Лес бесконтрольно рубят и "всерую" вывозят на экспорт. Никто не знает истинных масштабов. Данные полученные со спутников - это независимый инструмент на пути к решению этой проблемы. Космос видит все", - считает основатель EOS Макс Поляков.

В компании отмечают, что инструменты спутникового мониторинга помогают не только фиксировать нарушения, но и разумно управлять лесным хозяйством. К примеру - отслеживать процесс регенерации лесных экосистем, подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов, на каждом из этапов и до полного восстановления.

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