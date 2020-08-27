Глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Стали известны причины, почему политик вдруг принял такое решение.

Источник из окружения бывшего президента Грузии подтвердил "Стране" намерения Михо и пояснил, что решение связано с предстоящими парламентскими выборами на его родине.

"В Украине он всегда будет одним из политиков, и не факт, что у него будут инструменты, чтобы показать какой-то результат. Есть также фактор - то, что он хочет сделать, противоречит большим интересам нынешней власти. При Порошенко это было невозможно и при Зеленском тоже. В Грузии он может переломить ситуацию, так как там важнее парламентские выборы, а он лидер большой оппозиционной партии. Его ждут на этих выборах", - сказал собеседник нашего издания.

Источник добавил, что Саакашвили уже несколько раз говорил, что вернется, но не возвращался. Сейчас же обстоятельства несколько изменились.

"А сейчас будет ключевое сражение на выборах. Уголовные дела по нему не закроют. Обстоятельства изменились, поэтому теперь он может вернуться. Власть в Грузии стала слабее. Если Саакашвили вернется, то по социологии у него большие шансы на победу в парламентских выборах. Будет нереально его задержать, если его встретит огромное количество народа. Это прекрасно знают в Грузии. Как и когда он пересечет границу, я не знаю, но решение уже принято", - сказал источник.

Как писала "Страна", еще в начале августа Саакашвили заявлял, что Грузия исчезает с международных радаров. Тогда как сам он находится на всех них.

Мы также рассказывали о предложении грузинского политика сократить количество судов в Украине почти в четыре раза.