Городской совет и горисполком Львова разрешил строительства роддома на месте еврейского кладбища, несмотря на запрет Министерства культуры и Информационной политики Украины.

Об этом сообщил директор "Еврейского возрождения" и Центра исследования иудаики Мейлах Шейхет на своей странице в Facebook.

"Министерство культуры и информационной политики Украины издало Предписание о полном запрете строительства роддома на захоронениях Старого еврейского кладбища в г.Львове. Разрешение предоставил городской совет и горисполком Львова.

Сохранение еврейского историко-культурного наследия во Львове вообще отсутствует, происходит его коммерциализация или уничтожение. Происходит это уничтожение истории еврейского народа против воли горожан, которые всегда готовы оказать помощь", - написал директор Центра.

Отметим, согласно данным системы Youcontrol, ООО "Лемберг медикал Центр" принадлежит жене львовского бизнесмена и депутата Григория Козловского Юлии, а руководителем фирмы является он сам.

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