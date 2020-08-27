В августе Минздрав обновил рекомендации относительно правил захоронения умерших в результате заболевания коронавирусом. Если раньше действовал алгоритм, обязывающих хоронить скончавшегося от Covid-19 в герметичном пакете, то сейчас делать это нужно лишь при определенных обстоятельствах.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы обновили рекомендации по захоронению, пошли на упрощение. Там написано использовать мешки в случае, если из тела умершего выделяется неадекватно большое количество жидкости. Если выделяется, то могут завернуть, потому что могут быть брызги и есть риск потенциального попадания капель. Но вопрос обработки тела, и вопрос прощания. Мы рекомендуем избегать скопления людей ", - пояснил Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что в августе Украина поставила три смертельных антирекорда по "короне".

Также мы сообщали, что за половину 2020 года украинцев стало меньше на 140 тысяч.