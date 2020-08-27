В Минздраве предполагают, что следующими городами Украины, где возникнут вспышки коронавируса, судя по последним статистическим данным, станут Запорожье, Черкассы и Чернигов.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы отслеживаем показатели, указывающие на динамику, чтобы мы могли влиять на ситуацию через нашу систему, чтобы на местах думали, где растет заболеваемость, почему растет и как. И мы можем предупреждать регионы, где наиболее опасная ситуация и где будет следующая вспышка. сейчас мы видим, что заболеваемость может повыситься в Запорожье, уже пошла в Черкассах, пошел Чернигов. То есть нет еще показателей для усиления карантинных ограничений, но есть устойчивые проценты увеличения количества случаев ", - сказал он.

Отметим, что при резких ухудшениях показателей по Covid-19 города могут войти в красную зону, где вводятся существенные ограничения.

Ляшко заявил, что Минздрав сообщает председателям ОГА о результатах мониторинга, а губернаторы уже доводят эту информацию до остальных представителей власти на местах.

"Однако вопрос, опять же, органов местного самоуправления, местные выборы. Это влияет на решения, хотя в начале эпидемии, в марте-апреле, такого не было ", - сказал Ляшко.

Напомним, по остоянию на 27 августа число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 1 974 человека.

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