Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором высказал благодарность Украине как своему "второму дому". В ролике он также заявил, что теперь возвращается на родину - в Грузию.

Видео записано на грузинском языке и в фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.

Саакашвили, сейчас возглавляющий исполком национального совета реформ Украины, признался в давней любви к нашей стране.

"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю", - отметил экс-президент Грузии.



Но добавил, что за последние семь лет не было ни одного дня, когда бы он не интересовался событиями в Грузии.



"Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!" - заявил политик.

Любопытно, что для украинской аудитории Саакашвили разметил небольшой пост о том, что у него всегда будет два дома: Украина и Грузия. Но ни словом не обмолвился о возвращении в Грузию.

"Я грузин. Я украинец. Я всегда имел, и всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активного участия в политической жизни обеих стран... Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее", - с изрядной долей пафоса написал Саакашвили.

Между тем источник из окружения Саакашвили подтвердил "Стране" намерения Михо вернуться в Грузию, аргументируя это предстоящими парламентскими выборами.

"В Украине он всегда будет одним из политиков, и не факт, что у него будут инструменты, чтобы показать какой-то результат. Есть также фактор, что он хочет сделать, противоречит большим интересам нынешней власти. При Порошенко это было невозможно и при Зеленском тоже. В Грузии он может переломить ситуацию, так как там важнее парламентские выборы, а он лидер большой оппозиционной партии. Его ждут на этих выборах. Он несколько раз говорил, что вернётся, но не возвращался. А сейчас будет ключевое сражение на выборах. Уголовные дела по нему не закроют. Обстоятельства изменились, поэтому теперь он может вернуться. Власть в Грузии стала слабее. Если Саакашвили вернётся, то по социологии у него большие шансы на победу в парламентских выборах. Будет нереально его задержать, если его встретит огромное количество народа. Это прекрасно знают в Грузии. Как и когда он пересечёт границу, я не знаю, но решение уже принято", - рассказал источник.

Ранее "Страна" сообщала, что на своем нынешнем посту Саакашвили в месяц получает 20 000 долларов.

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