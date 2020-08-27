Сегодня, 27 августа, российский президент Владимир Путин дал интервью на актуальные темы. Его организовал телеканал "Россия 24". Вопросы задавал журналист Сергей Брилев.

Интервью анонсировалось как большое, но в действительности оно продолжалось 20 минут. В ходе беседы Путин сделал два важных заявления.

Первое заявление по Украине - он прямо сказал, что задержание россиян из ЧВК "Группа Вагнера" в Минске - это "совместная спецоперация украинских и американских спецслужб".

Второе заявление по Беларуси - о том, что в рамках договора ОДКБ он по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских военных, которые в случае крайней необходимости будут введены в РБ.

Отдельно Путин высказался о ситуации с коронавирусом в стране и российской вакцине. Рассказал, какая из его двух дочерей делала прививку в качестве добровольца и как она чувствует себя сейчас. Еще он кратко сообщил о состоянии российской экономики и дал прогноз, когда страна решит сложности, возникшие в связи с пандемией.

Главные заявления Путина в интервью "России 24" предлагаем вниманию читателей.

О коронавирусе, вакцине и дочери, которая ее испытала

Началось интервью с коронавирусной темы. Журналист задал вопросы о второй волне ковида, российской вакцине и дочери, которая была привита ею в качестве добровольца.

"Это в быту мы говорим про вторую волну. Речь о развитии эпидситуации. Но, надеюсь, что этого не произойдет. У нас в мире самые низкие показатели по смертности. Во главу угла мы поставили жизнь и здоровье людей. Точечные эффективные решения помогли пройти пик. Мы проводим много исследований на массовые иммунитет. В восьми регионах России он уже превысил 25%. Сейчас - это хорошо известно - зарегистрировали вакцину. Весь этот набор полученных знаний будет использован", - начал Путин.

Далее президент России продолжил про вакцину. Отметил, что все нужные испытания были сделаны, вопреки заявлениям Запада. Сказал, что дочь как взрослый человек поставила его перед фактом, что будет добровольцем на испытаниях. Отметил, что это нужно было ей в том числе для работы - была привита старшая дочь Мария (она врач-эндокринолог, - Ред.). Добавил, что только что говорил с ней по телефону, чувствует она себя хорошо.

О падении экономики на фоне коронавируса

Владимир Путин сказал, что в России "инфляция всего 3-4%", при этом растут государственные резервы.

"Мы считаем, что пик проблем у нас пройден и мы постепенно начнем восстанавливаться, в следующем году восстановление будет обеспечено", - сказал президент России.

О ситуации в Беларуси

Путин подробно высказал свое отношение к ситуации в Беларуси.

"На мой взягляд, мы себя ведем более сдержанно относительно Белоруссии, чем те же европейцы и американцы. Мы с обеих сторон освещаем события. Но это дело белорусского народа, хотя Белоруссия - самая близкая для нас страна. У нас сотни тысяч, если не миллионы, родственных связей", - начал президент России.

"Белорусы продают на импорт более 90% своих товаров к нам... Да, если люди вышли на улицы, с этим нужно считаться. Но президент Белоруссии же сказал, что рассматривает возможность конституционной реформы. А создание органов, которые хотят перехватить власть, недопустимо (видимо, он ведет решить о Координационном совете белоруской оппозиции, - Ред.)".

О задержании россиян в Беларуси

Отдельно Владимир Путин высказался о задержании россиян в России из ЧВК "Группа Вагнера".

"Это акция спецслужб. Людей втемную использовали. Им сказали, что они должны выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, для работы. А потом их захватили, перетащили, чтобы использовать для раскачивания ситуации в Беларуси. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими, это не секрет", - сказал Путин.

О договоре ОДКБ и российском военном резерве

В самом конце интервью Путин сделал важное заявление о том, как будет реализоваться договор о коллективной безопасности в отношении Беларуси - он сказал, что РФ сформировала военный резерв для республики.

"У нас есть обязательства перед Беларусью. Лукашенко позвонил, поставил вопрос так, чтобы Россия оказала помощь. Мы договорились, что сформируем российский резерв военных. Но он не будет использован, пока экстремистские элементы не преступят к разбою, не начнут поджигать дома, захватывать банки. Повторю еще раз: все проблемы будут решаться мирным путем", - сказал Путин.

Полная версия интервью Путина на канале Россия 24