В попавших в "красную" карантинную зону Черновцах сегодня утром возобновили движение маршрутки и троллейбусы, остановленные накануне местной полицией. Общественный транспорт курсирует в режиме специальных перевозок, сообщает molbuk.ua.

Как рассказал заместитель городского головы Черновцов Дмитрий Сирман, в четверг на линии работают все троллейбусы и маршрутки, но чтобы ими воспользоваться пассажир должен показать водителю специальный проездной или справку с места работы.

"Город полностью обеспечен общественным транспортом", - сказал Сирман и напомнил, что стоимость проезда в троллейбусах составляет 5 гривен, а в маршрутках - 7 гривен.

"В первую очередь приоритет - для людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города", - добавил заммэра.

Напомним, что власти Черновцов после протестов местных жителей решили не ужесточать в облцентре карантин. Однако движение общественного транспорта в городе было остановлено решением полиции.

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