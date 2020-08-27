Ученики начальных классов киевских школ не будут питаться в столовых из-за эпидемии коронавируса. С начала нового учебного года им будут приносить еду в классы в бумажных пакетах.

Об этом стало известно в ходе онлайн-время брифинга КГГА, видео обнародовано в Facebook.

Отмечается, что в столовых смогут питаться только ученики старших классов и дети, которые будут находиться в группах продленного дня. Еду для школьников младших классов будут приносить в пакетах.

"Им (детям - Ред.), будут приносить еду в класс, они будут есть на обработанных поверхностях, которые они занимают. Затем после еды поверхность снова будет обрабатываться. Каждый ребенок будет получать только одноразовую посуду: и на завтрак, и на обед, и на полдник, и на ужин", - говорится в сообщении.

Еда будет готовиться на школьной кухне. Детям будут класть в пакеты сэндвичи, салаты, булочки, запеченный картофель и горячий напиток. Завтрак будет стоить 19 гривен, а обед - более 40. Школьники смогут так питаться за счет родителей.

Смотреть с 17:45

Напомним, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, дети пойдут в школы уже с первого сентября. Исключением станут города или районы, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Мы также рассказывали, как с 1 сентября будут работать школьные столовые. В частности, в них запретили "шведский стол". Между столами должна соблюдаться социальная дистанция, а повара обязаны работать в защитных масках и одноразовых перчатках.