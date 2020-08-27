Исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский вместе с директором Департамента образования и науки столицы Еленой Фиданян на примере спецшколы №47 проверили, как учебные заведения готовятся к началу нового учебного года. Во время проверки прошел пресс-брифинг, на котором чиновники КГГА рассказали, что будет в случае подтверждения Covid-19 у учителя.

Видео проверки опубликовано в Фейсбук КГГА.

По словам представителей горгосадминистрации, если инфицирование коронавирусом подтвердится у какого-либо учителя, то вся школа может уйти на карантин. Чиновники уточнили, что вообще решение о закрытии школы будет приниматься индивидуально в каждом случае, но вариант карантина для всех детей и педколлектива исключать нельзя.

В КГГА заверили, что учитель с подтвержденным коронавирусом точно обязан уйти на самоизоляцию. Параллельно будут выявлять его контакты. Общавшихся с зараженным членов педколлектива тоже временно отстранят от учебного процесса. Решение же о закрытии всей школы будет принимать директор.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как будут учиться в украинских школах с 1 сентября.

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