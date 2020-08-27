Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа провел совещание по развитию организаций Министерства промышленности. Во время встречи он заявил, что в отношении страны ведется "дипломатическая бойня", а поляки спят и видят, чтобы отобрать Гродненскую область.

Слова главы государства приводит его официальный сайт.

Лукашенко уверен, что дипломатическая бойня идет на самом высоком уровне.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - обратил внимание членов совещания Бацька.

Он добавил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только открыто заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.

"Налицо дипломатическая война", - еще раз сказал президент.

Он отметил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил белорусский лидер.

Как сообщала "Страна" 15 августа, Лукашенко распорядился перебросить к западным границам воздушно-десантную бригаду, которая дислоцируется на границе с Россией.

А на днях Бацька приказал министру обороны Виктору Хренину, чтобы войска Беларуси без предупреждения реагировали, если кто-то нарушит государственные границы страны с запада.