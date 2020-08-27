С 00:00 29 августа возобновится работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее. С этого времени КПВВ будут работать в обычном режиме, однако пересекающие их должны соблюдать некоторые условия.

Об этих условиях сообщила в Фейсбук пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в ведомстве, Кабинет министров Украины на заседании 26 августа приостановил действие распоряжения №979-р от 8 августа, которым ограничивалась работа КПВВ на админграницах с Крымом.

В то же время правительство внесло изменения в свое постановление №641 от 22 июля. Согласно этим изменениям, иностранцы и лица без гражданства, желающие попасть на подконтрольную Киеву территорию Украины через КПВВ на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой и Луганской областей и Крыма или попасть на ВОТ, должны иметь при себе страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий в период пребывания на территории Украины (в том числе на временно оккупированных территориях).

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, либо иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией - партнером.

Также все категории граждан, прибывающих с ВОТ, должны пройти самоизоляцию. Ее досрочное прекращение возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенное после выезда из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции те, кто прибывают с ВОТ, обязаны установить и активировать мобильное приложение "Дія". В случае невозможности установления такого мобильного приложения человек подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работники представительств официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

Ранее "Страна" информировала о решении правительства открыть КПВВ на границе с полуостровом.

Мы также рассказывали, как украинцы могут выехать на работу в ЕС, несмотря на закрытые границы.