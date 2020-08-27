Украинский музыкант и актер Сергей Бабкин вместе со своей супругой, и по совместительству, продюсером артиста, Снежаной подхватили коровирусную инфекцию. Сейчас они находятся дома, на самоизоляции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Бабкина, они с женой не знают, где могли бы заразиться.

"Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию" - поделился исполнитель.

Музыкант рассказал, как проявлялось заболевание. "Четыре дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1" - добавил он.

После этого, по словам артиста, 24 августа, в День независимости, Снежана обратилась к семейному доктору, который порекомендовал сделать тест на коронавирус. В то время, Бабкин как раз был на съемках праздничного концерта, приуроченному к 29-й годовщине Независимости Украины, где, отметим, контактировал с многими украинскими звездами.

"Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё.

На следующий день Снежа проснулась от жуткой "ломки тела". Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще – сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста", - написал Бабкин.

Артист предупредил всех, с кем ранее контактировал. Также он призвал людей быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности.

Раннее мы писали, что однофамилица пары артистка Надежда Бабкина болела Сovid-19. Ее болезнь протекала сложно, но, к счастью, сейчас она выздоровела и хорошо себя чувствует.

Также мы сообщали, что недавно ведущая Маричка Падалко и ее двое детей заразились коронавирусом. Также болезнь Covid-19 подхватили телеведущая и журналистка Ольга Фреймут, артистка "Вечернего квартала" Елена Кравец.