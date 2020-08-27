Президент США Дональд Трамп заподозрил, что его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден употребляет наркотики. Поэтому он предложил, чтобы они оба прошли перед дебатами соответствующую проверку.

Об этом сообщает BBC News.

Предположение о том, что его конкурент на выборах принимает стимуляторы, Трамп объяснил тем, что он заметил "внезапное улучшение" в выступлениях Байдена на телевизионных дебатах среди демократов.

При этом президент США не предоставил никаких конкретных доказательств того, что его соперник мог принимать наркотики, заявив, что плохо разбирается в этом.

Байден пока никак не отреагировал на предложение президента. Отмечается, что перед выборами, которые состоятся 3 ноября 2020 года, запланировано три раунда дебатов между оппонентами.

Отметим, что тест на наркотики весной прошлого года перед предвыборными дебатами проходили действующий президент Украины Владимир Зеленский и его оппонент Петр Порошенко. Тогда против Зеленского была запущена кампания, в ходе которой распространялась информация о якобы наличии у него наркотической зависимости.

Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты на НСК "Олимпийский" и назвал три условия проведения мероприятия. Одним из них было прохождение теста на наркотики и алкоголь накануне.

В ответ Порошенко пригласил оппонента совместно сдать анализы на НСК. Однако в результате тесты на наркотики кандидаты в президенты сдавали порознь, анализы обоих оказались отрицательными. Хотя их достоверность многие ставят под сомнение.