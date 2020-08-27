В Офисе президента ответили на претензии групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы", которые заявили, что не давали разрешения на использование своих песен во время концерта "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости.

У Зеленского объяснили, что не нарушали закон об авторском праве, поскольку все песни прозвучали в дозволенном законе формате.

"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", - говорится в сообщении на странице Офиса президента в соцсети.

Также опубликован полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования законодательства.

Напомним, продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов заявил, что к группе с вопросом об использовании их песни на концерте никто не обращался. Подобное заявление появилось и на странице "Океана Эльзы в соцсети.

Напомним, концерт "песенная история современной Украины" состоялся в рамках мероприятий празднования 29-го Дня Независимости. Песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, где нас нет" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.

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