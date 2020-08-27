Владимир Жмак, который вчера, 26 августа, стал новым главой АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует разделить компанию на ряд специализированных, до четырех, вертикалей. Они будут включать в себя грузовые, пассажирские и контейнерные перевозки, а также инфраструктуру. По его словам, они должны превратиться в отдельные компании в составе УЗ.

Об этом он рассказал в интервью "Лига.Бизнес".

"Я хочу выделить в "Укрзализныце" четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация - отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это в принципе отдельный вид бизнеса", - поделился новый глава УЗ.

По его словам, после этого четыре бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

"Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за вагонами – налево", - добавил Жмак.

Кроме того Жмак считает необходимым изменение корпоративной структуры компании.

"Система формирования правления в УЗ сейчас достаточно сложная, правление формируется с подачи набсовета в Кабмин. И правительство назначает членов правления. Насколько я знаю, решение правления оформляется двумя подписями: председателя правления и члена правления, отвечающего за то направление, по которому принимается решение. Члены правления контактируют напрямую с набсоветом по тем направлениям, за которые они отвечают (…) Для осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно построенная система, где я имею возможность принимать решения и отвечать за деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо мной", - пояснил новый глава УЗ.

По его словам, о запланированных нововведениях он будет просить наблюдательный совет на стадии подписания контракта и наделения его полномочиями.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.

Также мы писали, что новый глава УЗ Жмак был первым заместителем Михаила Саакашвили на посту губернатора Одессы и его однокашником.