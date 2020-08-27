В Киеве почти в два с половиной раза возросло число новый случаев коронавируса, выявленных за сутки. Так, вчера в столице зафиксировали 220 пациентов с Covid-19. Кроме того, установлен антирекорд по числу госпитализированных больных.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, по его данным, по состоянию на 27 августа в Киеве зафиксировано уже 12 468 случаев коронавируса. 178 из них оказались летальными, четверо пациентов умерли в течение минувших суток. Выздоровели от Covid-19 3 975 жителей Киева, из них 68 - вчера.

Среди новых пациентов с коронавирусом:

109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет,

101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет,

5 девочек от 1 до 14 лет,

5 мальчиков от 6 лет до 15.

За минувшие сутки заболели в том числе и 10 медиков. По данным Кличко, также впервые было зафиксировано такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Деснянском - 30. Но в Подольском районе - 27 случаев. Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" - также сообщил Кличко.

Отметим, что еще вчера в Киеве число новых случаев коронавируса впервые за восемь дней было меньше 100: сообщалось о 95 пациентах, у которых в течение суток подтвердился Covid-19. Сегодня прирост больных резко подскочил - в 2,3 раза.

Напомним, по состоянию на 27 августа число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 1 974 человека.

Также мы писали, что Минздрав опубликовал статистику коронавируса в регионах Украины на 27 августа. Оказалось, что в Харьковской и во Львовской области выявили больше всего новых случаев Covid-19 за сутки.