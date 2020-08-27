Сегодня в Украине 49 смертей от коронавируса. Это антирекорд - причем уже третий по счету в августе.

Последний раз смертность была рекордной еще в июне - тогда был зафиксирован 31 случай. Но третий месяц лета трижды перекрыл этот результат.

Разбирались, почему так произошло.

Что происходит со смертностью от ковид

Всего в августе было, как уже говорилось, было три антирекорда: 7 числа умерло 33 человека, 20 августа - 40 человек. И за вчера - уже 49.

То, что смертность за август выросла, видно и по общей шкале (в ней еще не учтена последняя статистика, но тенденция визуально понятна).

Статистика ежедневных смертей от ковид в Украине. Источник - Worldometer

Больше всего смертей за 26 августа - на Галичине и в Киевской области, включая столицу.

Львовская область - 7

Киевская - 6

Черновицкая область - 5

Харьковская - 5

Ивано-Франковская - 4

Киев - 4

Закарпатская область - 3

Ровенская - 3

Одесская - 3

Волынская - 2

Днепропетровская - 2

Винницкая - 1

Житомирская - 1

Запорожская - 1

Николаевская - 1

Полтавская - 1

По смертям Украина еще вчера вышла на четвертое место в Европе.

Судя по статистике последних десяти дней - антирекорды и близкие к ним цифры, когда смертность превышала 30 человек, в основном совпадали с увеличением ПЦР-тестов выше 20 тысяч в день (кроме одного дня).

Но, вероятно, это просто совпадение. Поскольку умершие от коронавируса, как правило, диагностируются раньше, чем они умирают.

Дата Новых случаев Смертей Выздоровевших ПЦР-тестов 27 августа 1 974 49 763 20 730 (9,5%) 26 августа 1 670 36 584 15 800 (10,5%) 25 августа 1 658 25 346 10 855 (15,2%) 24 августа 1 799 22 289 9 350 (19,2%) 23 августа 1 987 27 500 15 275 (13%) 22 августа 2 328 37 657 22 207 (10,4%) 21 августа 2 106 23 637 21 821 (9,6%) 20 августа 2 134 40 704 21 698 (9,8%) 19 августа 1 967 28 812 19 591 (10%) 18 августа 1 616 27 761 15 120 (10,6%)

Кстати, интересный вывод можно сделать из этой таблицы в части выявляемости коронавируса. После очередного антирекорда ковид 22 августа (2 328 случаев), заболевание резко пошло на спад, ни разу не поднявшись выше двух тысяч заболевших.

Связано это с тем, что почему-то после антирекорда резко стали меньше тестировать на ковид. Если в день вспышки сделали 22 207 тестов, то следующие четыре дня выше 15 тысяч их число не поднималось, а 24 августа даже упало ниже десяти тысяч. Это очень низкий показатель.

То есть кому-то нужно было "успокоить" украинцев, "прикрутив" тестирование. Хотя, если разобраться, поводов для спокойствия мало.

Так, в дни, когда тестов было меньше, выявляемость ковид (соотношение тестов к заболевшим) резко росла, достигнув в один из дней 19%. Тогда как в начале лета при том же числе исследований процент выявляемости составлял 6-7%.

Это говорит о том, что власть уменьшает тестирование на фоне роста заболеваемости.

Но вернемся к повышенной смертности. В чем ее причина?

Десять антирекордов августа

Дело в том, что, как уже рассказывала "Страна", примерно с конца июля коронавирус начал снова бить антирекорды по новым заболевшим. За конец июля и август их было 11.

30 июля - 1 197

5 августа - 1 271

6 августа - 1 318

7 августа - 1 453

8 августа - 1 489

13 августа - 1 592

14 августа - 1 732

15 августа - 1 847

19 августа - 1 967

20 августа - 2 134

22 августа - 2 328

То есть август оказался самым "антирекордным" месяцем с 10 пиками заболеваемости. Для сравнения - в июне их было восемь, а в июле - только один.

Та же тенденция и со смертями. Которые, надо думать, объясняются резким всплеском ковида именно в конце лета.

Эта вспышка объясняется тем, что власти отменили строгий карантин, не дождавшись, пока болезнь пойдет на спад. Ситуация наложилась на сезон отпусков, когда начались массовые скопления людей на пляжах и в других рекреационных зонах.

Правительство решает эти проблемы только там, где точно знает, что не будет общественного недовольства или открытой фронды властей на местах.

Как показала практика, в регионах, попавших в "красный" список, никто не выполняет предписаний Кабмина ввести строгий карантин. Поэтому задействуют лишь точечные меры - запрещают въезд иностранцам, перекрывают границу с Крымом и т.д. А они мало влияют на ситуацию.