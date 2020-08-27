Сегодня в Украине 49 смертей от коронавируса. Это антирекорд - причем уже третий по счету в августе.
Последний раз смертность была рекордной еще в июне - тогда был зафиксирован 31 случай. Но третий месяц лета трижды перекрыл этот результат.
Разбирались, почему так произошло.
Что происходит со смертностью от ковид
Всего в августе было, как уже говорилось, было три антирекорда: 7 числа умерло 33 человека, 20 августа - 40 человек. И за вчера - уже 49.
То, что смертность за август выросла, видно и по общей шкале (в ней еще не учтена последняя статистика, но тенденция визуально понятна).
Статистика ежедневных смертей от ковид в Украине. Источник - Worldometer
Больше всего смертей за 26 августа - на Галичине и в Киевской области, включая столицу.
- Львовская область - 7
- Киевская - 6
- Черновицкая область - 5
- Харьковская - 5
- Ивано-Франковская - 4
- Киев - 4
- Закарпатская область - 3
- Ровенская - 3
- Одесская - 3
- Волынская - 2
- Днепропетровская - 2
- Винницкая - 1
- Житомирская - 1
- Запорожская - 1
- Николаевская - 1
- Полтавская - 1
По смертям Украина еще вчера вышла на четвертое место в Европе.
Судя по статистике последних десяти дней - антирекорды и близкие к ним цифры, когда смертность превышала 30 человек, в основном совпадали с увеличением ПЦР-тестов выше 20 тысяч в день (кроме одного дня).
Но, вероятно, это просто совпадение. Поскольку умершие от коронавируса, как правило, диагностируются раньше, чем они умирают.
|Дата
|Новых случаев
|Смертей
|Выздоровевших
|ПЦР-тестов
|27 августа
|1 974
|49
|763
|20 730 (9,5%)
|26 августа
|1 670
|36
|584
|15 800 (10,5%)
|25 августа
|1 658
|25
|346
|10 855 (15,2%)
|24 августа
|1 799
|22
|289
|9 350 (19,2%)
|23 августа
|1 987
|27
|500
|15 275 (13%)
|22 августа
|2 328
|37
|657
|22 207 (10,4%)
|21 августа
|2 106
|23
|637
|21 821 (9,6%)
|20 августа
|2 134
|40
|704
|21 698 (9,8%)
|19 августа
|1 967
|28
|812
|19 591 (10%)
|18 августа
|1 616
|27
|761
|15 120 (10,6%)
Кстати, интересный вывод можно сделать из этой таблицы в части выявляемости коронавируса. После очередного антирекорда ковид 22 августа (2 328 случаев), заболевание резко пошло на спад, ни разу не поднявшись выше двух тысяч заболевших.
Связано это с тем, что почему-то после антирекорда резко стали меньше тестировать на ковид. Если в день вспышки сделали 22 207 тестов, то следующие четыре дня выше 15 тысяч их число не поднималось, а 24 августа даже упало ниже десяти тысяч. Это очень низкий показатель.
То есть кому-то нужно было "успокоить" украинцев, "прикрутив" тестирование. Хотя, если разобраться, поводов для спокойствия мало.
Так, в дни, когда тестов было меньше, выявляемость ковид (соотношение тестов к заболевшим) резко росла, достигнув в один из дней 19%. Тогда как в начале лета при том же числе исследований процент выявляемости составлял 6-7%.
Это говорит о том, что власть уменьшает тестирование на фоне роста заболеваемости.
Но вернемся к повышенной смертности. В чем ее причина?
Десять антирекордов августа
Дело в том, что, как уже рассказывала "Страна", примерно с конца июля коронавирус начал снова бить антирекорды по новым заболевшим. За конец июля и август их было 11.
- 30 июля - 1 197
- 5 августа - 1 271
- 6 августа - 1 318
- 7 августа - 1 453
- 8 августа - 1 489
- 13 августа - 1 592
- 14 августа - 1 732
- 15 августа - 1 847
- 19 августа - 1 967
- 20 августа - 2 134
- 22 августа - 2 328
То есть август оказался самым "антирекордным" месяцем с 10 пиками заболеваемости. Для сравнения - в июне их было восемь, а в июле - только один.
Та же тенденция и со смертями. Которые, надо думать, объясняются резким всплеском ковида именно в конце лета.
Эта вспышка объясняется тем, что власти отменили строгий карантин, не дождавшись, пока болезнь пойдет на спад. Ситуация наложилась на сезон отпусков, когда начались массовые скопления людей на пляжах и в других рекреационных зонах.
Правительство решает эти проблемы только там, где точно знает, что не будет общественного недовольства или открытой фронды властей на местах.
Как показала практика, в регионах, попавших в "красный" список, никто не выполняет предписаний Кабмина ввести строгий карантин. Поэтому задействуют лишь точечные меры - запрещают въезд иностранцам, перекрывают границу с Крымом и т.д. А они мало влияют на ситуацию.