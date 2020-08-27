Главный исполнительный директор китайской социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку после чуть более трех месяцев нахождения в этой должности. Причиной такого решения стало подписание президентом США Дональдом Трампом исполнительного указа, предусматривающего запрет использования TikTok на территории страны, если владелец соцсети компания ByteDance не продаст активы американской компании в течение 90 дней.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

О своем решении покинуть пост Майер сообщил сотрудникам TikTok и компании ByteDance Ltd в четверг, 27 августа. Временно исполняющей обязанности CEO станет Ванесса Паппас, которая отвечает за деятельность компании в США.

"Я понимаю, что роль, которую я на себя принял, включая управление глобальными операциями TikTok, будет выглядеть абсолютно по-другому в результате действий администрации США с целью добиться продажи американского бизнеса", - написал Майер в письме для сотрудников.

Майер возглавил TikTok в мае, перейдя в компанию из Walt Disney Co., где он был руководителем стримингового направления Disney+.

Ранее "Страна" писала о том, что впервые названо количество пользователей социальной сети TikTok в мире и в США.

Также мы сообщали, что TikTok официально подала иск против Трампа.