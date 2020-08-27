Сегодня, 27 августа, исполняется неделя со дня отравления Алексея Навального. Так случившееся с оппозиционером называют ряд российских СМИ, Европа и Запад в целом. Официальная Москва же говорит о нем, как о "пациенте - гражданине Российской Федерации" и считает, что отравление нужно сначала доказать.

Впрочем, как это ни называй, но Навальный уже семь дней находится без сознания и в коме. Политику стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Лайнер экстренно посадили в Омске, где его реанимировали на протяжении двух дней.

У семьи оппозиционера были претензии к компетенциям сибирских врачей. Они инициировали отправку Алексея за границу, в германскую клинику Шарите, известную украинцам по лечению там Юлии Тимошенко. Кремль не возражал.

Немецкие медики за пять дней пока не смогли привести Навального в чувство. Неофициально уже говорят, что россиянина пытались отправить нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Это тот самый яд, который был задействован при покушении на бывшего российского спецслужбиста Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году.

"Страна" собрала информацию, известную об отравлении Навального за эти семь дней, а также проанализировала последствия для отношений России и Европы в контексте Украины.

От Омска до Шарите

20 августа Алексей Навальный сразу с борта самолета попал в реанимацию омской поликлиники. Он был введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делали различные анализы, чтобы обнаружить причину потери сознания, состояние его здоровья оценивали как критическое. Они исключили инсульт, инфаркт, отек мозга и коронавирус.

Общественность ожидала ответа, что же случилось с политиком. Его соратники были уверены: произошло именно отравление. Причем, указывали, где конкретно - в томском аэропорту, там Навальный перед посадкой пил утренний кофе.

Сибирские врачи говорили, что у них есть несколько вариантов диагнозов. Они уведомляли, что сообщали о своих исследованиях семье политика - жене Юлии и брату Олегу. Однако относительно оглашения предположений публично было два нюанса: во-первых, диагноз любого пациента - это врачебная тайна, во-вторых, ведется следствие.

Родные политика прибыли в Омск по умолчанию настроенными негативно к местным врачам. Они были уверены, что сейчас его кровь очистят, в результате чего нельзя будет понять, чем он был отравлен. И потребовали, чтобы его вывели на лечение за границу.

Сейчас в связи с эпидемией коронавируса поездки за рубеж из России ограничены. Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что власть будет этому содействовать. Спецборт из Германии был направлен за Навальным на следующий день, в пятницу. Но тогда он не улетел.

Омские врачи утверждали, что не могут отпустить пациента с аргументацией, что его состояние слишком нестабильное. Спустя два дня после отправления, ранним утром в субботу, самолет все-таки вылетел в Берлин - формально под ответственность жены Навального. Но по факту - как результат договоренностей Путина и Меркель.

С самого начала, когда с российским оппозиционером случилось происшествие, "Страна" писала о возможных подводных камнях его отправки в Германии. Мы предполагали, что для Кремля этот момент крайне скользкий - Запад мог бы использовать состояние Навального как элемент борьбы против России.

Простыми словами, делать те заявления о здоровье, которые они сочтут нужными, а Москва опровергнуть это бы никак не могла. То есть ровно то же, как было со Скрипалями в Солсбери.

Так и произошло. По состоянию на сегодня у России и Германии две противоположные позиции относительно Навального. Москва заявляет, что сильнодействующих веществ в его организме не было выявлено. Берлин в лице клиники "Шарите" подтвердил отравление - врачи нашли у Алексея в крови субстанцию из группы ингибиторов холинэстеразы.

В это же время немецкие СМИ указали, что это химическое соединение может быть ядом, а может и не быть. Допустим, в малых дозах им лечат деменцию, глаукому, болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также с их помощью проводят анестезию.

Болен ли чем-то из этого перечня Навальный - неизвестно. Делать такие заявления без согласия его жены врачи опять-таки не могут. У ряда российских СМИ даже была версия, что Навальный мог принимать эти препараты самостоятельно, а потом "шлифанул" их сибирским самогоном, в результате чего и случилась такая сильная реакция. Данные предположения на сегодня ничем не подтверждены.

Омские же врачи заявили, что сразу проверили Навального на ингибиторы холинэстеразы и не обнаружили их у него. И потребовали у "Шарите" предъявить данные анализа. Чего пока таке не произошло.

Расследование отравления Навального и реакция Запада

Сейчас россияне продолжают проводить расследование обстоятельств того, что произошло с Навальным. На допрос уже был вызван начальник его томского штаба, его спрашивали о времяпрепровождении политика в городе. О результатах пока не сообщалось.

Остается за скобками пока и момент с соратником оппозиционера Ильей Пахомовым. Российские СМИ опубликовали видео, на котором видно, что именно он принес кофе своему шефу. Соответственно, к нему также должны были возникнуть вопросы у следствия.

Запад же тем временем комментирует в своем стиле. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал расследования и заявил, что при необходимости предоставит российскому оппозиционеру убежище в республике.

Немецкий лидер Ангела Меркель тоже отметила, что нужно найти и наказать виновных в отравлении политика. Более того, канцлер Германии предоставила Навальному статус ее официального гостя, который гарантирует ему государственную охрану от ФРГ.

С заявлением по Навальному выступил и Госдепартамент США. В случае подтверждения покушения на его жизнь американцы пригрозили Москве "серьезной реакцией", в сравнение с которой померкнут санкции после обвинений во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Москва традиционно в таких случаях осторожна в комментариях: следствие ведется, отравление надо доказать, пожелания скорейшего выздоровления.

Последствия для России, Европы и Украины

Отметим, что пока этой истории далеко до скандала уровня Скрипалей. Власти западных стран официально не обвиняют прямо Кремль в отравлении Навального. Здесь сказался ход с позволением Алексею лечиться за рубежом. Что вряд ли бы могло иметь место, если бы его пытались лишить жизни по указанию российских власти.

В Кремле видимо также рассудили, что если оппозиционер умрет в российской больнице, то к ним будет больше претензий на мировой арене - чем если передать его лечиться за рубеж.

Да и откровенно говоря, необходимости убивать или серьезно калечить Навального у властей РФ нет - он не представляет ни электоральной, ни уличной угрозы режиму.

Впрочем, Запад на уровне медиа уже отыгрывает эту тему в резко антироссийском ключе. Отдельные российские эксперты, лояльные Кремлю, ждут массированной информационной кампании о том, что "Путин отравил Навального".

Вот как, например, ее рисует политолог Сергей Марков:

"На сегодня у противников Путина сложилась стройная картина произошедшего. В ближайшие дни она будет максимально раскручена в информационном пространстве.

Модель "отравление главного противника Путина по приказу Путина ".

1. Попытка отравления считается доказанной из-за заявления представителей немецкой клиники Шаритэ. Приводятся несколько доказательств причастности власти к отравлению.

2. Во всех городах Сибири за Навальным была слежка, а в Томске слежка была снята. Для того, чтобы фсбшники не зафиксировали момент отравления. Значит, тот, кто организовывал отравление, обладал такой огромной властью, что по его приказу ФСБ могла снять слежку за Навальным.

3. Отравление было в аэропорту, - чтобы Навальный умер в самолете. Сбой произошел, когда летчики решились на экстренную посадку в Омске.

4. Через 5 минут после запроса летчиков на посадку последовал ложный звонок в аэропорт Омска о заминировании его. Цель была не допустить посадки самолета с умирающим Навальным. Те, кто это делали, имели допуск к переговорам летчиков и аэропорта. То есть у них огромная власть.

5. Когда Навального привезли в омскую больницу, то врачи сразу вкололи ему атропин, - это его и спасло. Далее, когда власти установили контроль над омской больницей, были приказы от властей не давать адекватного лечения.

6. Самолет из Германии прибыл в Омск в пятницу утром, а дали вывести Навального только через сутки. То есть власть не хотела отдавать Навального в Германию и была вынуждена это сделать только под прямым давлением лидеров Запада на Путина. Путин уступил Меркель и Макрону.

7. Почему решили убить Навального ? Власть боялась Навального, потому что очень боялась, что Навальный может возглавить протесты по типу Белорусских и Хабаровска. Предчувствуя массовое недовольство людей, власть заранее убирает потенциальных лидеров. Власть накануне краха.

Таким образом сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель. Она будет транслирована теперь в тысячах публикаций в западных сми и в миллионах постах в соцсетях".

Марков отмечает, что у российской власти внятного ответа на эту версию нет. Даже неофициального.

Впрочем вряд ли это поможет, если указанный набор тезисов начнет преобладать на Западе, то его отношения с Кремлем серьезно ухудшатся. Что неизменно скажется и на сотрудничестве Германии и Франции с Россией. В частности - по Украине.

История с Навальным, если она пойдет по наиболее жесткому сценарию (обвинение российских властей в отравлении политика), либо ставит на паузу, либо вообще надолго снимает с повестки дня обсуждение снятия санкций с РФ. Что в свою очередь заводит в тупик переговоры по Донбассу.

Дело в том, что в последнее время распространялись слухи о том, что якобы Запад готов предложить России сделку - в обмен на некоторые уступки Украине по выполнению политической части Минских соглашений (в вопросах контроля над границей или отказа от закрепления особого статуса Донбасса в Конституции) снять санкции. Причем часть санкция якобы могли снять даже авансом (на основании того, что на фронте наконец-то началось реальное перемирие), что открыло бы дорогу к встрече лидеров "нормандской четверки", на которой и были бы формализована компромиссная "дорожная карта" по выполнению политической части Минских соглашений.

Трудно сказать насколько такие слухи соответствуют действительности (Россия пока демонстрирует жесткую позицию и настаивает на реализации политической части в полном объеме). Но очевидно, что в случае углубления конфликта РФ и Запада вокруг Навального и, возможно, Беларуси, поле для такого компромисса исчезает, так как никто санкции с Москвы снимать в таком случае не будет, а скорее всего введут новые.

А значит и идти на какие-то уступки (пусть даже и косметические вроде согласия на встречу лидеров Нормандской четверки до решения вопросов по политической части) для Москвы будет бессмысленно.

Таким образом, под ударом окажется и предвыборная стратегия Зеленского, которая строится на попытках продемонстрировать продвижение в вопросах мирного урегулирования на Донбассе.

Но, повторимся, все зависит от того насколько ухудшаться отношения России и Европы из-за дела Навального. Как видим, в интересах украинской власти, чтоб они не ухудшились очень сильно.