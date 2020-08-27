Дробович не поддержал идею создания большого герба Украины и предложил отложить ее на 50 лет
Институт национальной памяти не поддерживает идею создания большого герба Украины, конкурс на эскиз которого накануне объявила Верховная Рада. Об этом заявил глава ведомства Антон Дробович в интервью УНИАН.
По его мнению, в Украине существуют более насущные вопросы, и стране вполне достаточно и малого герба, который воспринимается обществом и понятен ему.
"Традиция создания больших гербов связана со странами - бывшими империями, в состав которых входили территории с различными геральдическими традициями, символами, которые нужно было объединить в один большой герб. В Украине нет такой необходимости. Тризуб абсолютно хорошо воспринимается как на Донбассе, как в Крыму, так и на западе страны, и в ее центре. К тому же все предыдущие конкурсы на большой герб не были успешны. Возможно, вернуться к теме большого герба можно будет лет через пятьдесят", - высказал свое мнение Дробович.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Рада решила создать новый герб Украины и каким он будет.
Также мы сообщали, что о названных Дробовичем ближайших планах по декоммунизации: сносе гербов на мосту Патона и "Родине-матери".