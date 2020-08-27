Институт национальной памяти не поддерживает идею создания большого герба Украины, конкурс на эскиз которого накануне объявила Верховная Рада. Об этом заявил глава ведомства Антон Дробович в интервью УНИАН.

По его мнению, в Украине существуют более насущные вопросы, и стране вполне достаточно и малого герба, который воспринимается обществом и понятен ему.

"Традиция создания больших гербов связана со странами - бывшими империями, в состав которых входили территории с различными геральдическими традициями, символами, которые нужно было объединить в один большой герб. В Украине нет такой необходимости. Тризуб абсолютно хорошо воспринимается как на Донбассе, как в Крыму, так и на западе страны, и в ее центре. К тому же все предыдущие конкурсы на большой герб не были успешны. Возможно, вернуться к теме большого герба можно будет лет через пятьдесят", - высказал свое мнение Дробович.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Рада решила создать новый герб Украины и каким он будет.

Также мы сообщали, что о названных Дробовичем ближайших планах по декоммунизации: сносе гербов на мосту Патона и "Родине-матери".