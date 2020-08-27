После 27 июля, когда вступили в силу договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ все же зафиксировала немало обстрелов в течение месяца.

Так, за месяц перемирия на Донбассе, в период с 27 июля по 27 августа, по данным ОБСЕ, было насчитано около 100 взрывов, 602 автоматные очереди и выстрелы на линии соприкосновения.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ от 26 августа.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала совокупно 713 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 100 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса и 9 осветительных ракет, а также 602 очереди и одиночные выстрелы)", - говорится в документе.

Так, только за 25 августа СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно такое нарушение в Луганской.

Напомним, командование операцией Объединенных сил 26 июля выпустило специальный приказ, которым обязало бойцов ВСУ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее мы писали, что, по данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, уже четвертую неделю подряд на Донбассе в целом соблюдается перемирие. Нарушения, которые случаются, не имеют системного характера.

"Страна" подробно разбиралась, остановят ли новые меры огонь и почему против них резко выступила "партия войны".