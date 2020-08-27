В Черновцах накаляется обстановка. В городе назревает масштабный бунт против попыток центральных властей ввести строгий карантин.

После того как областной центр попал в красную зону, с понедельника там ввели максимально жесткие ограничения. Однако уже во вторник местная власть почти все запреты отменила – и на транспорт, и на общепит, и на спортзалы.

Но уже в среду из Киева по линии обладминистрации был спущен приказ, по которому полиция остановила движение общественного транспорта.

Далее, по нашей информации от источников в обладминистрации, готовятся закрыть все остальное.

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Высаживали пассажиров и ехали в депо

Новый локдаун вызвал волну гнева и возмущения как среди предпринимателей, которые только-только начали восстанавливать бизнесы после весеннего карантина, так и среди обычных черновчан.

Новую вспышку бунтарских настроений спровоцировала остановка транспорта. С утра в четверг, по словам и.о. директора КП "Черновицкого троллейбусного управления" Сергей Ивашины, троллейбусы вынуждены останавливаться, высаживать всех пассажиров и ехать в депо.



"Нашего водителя уже остановили, даже забрали права у него. По словам полиции, мы не имеем права осуществлять пассажирские перевозки, потому что Черновцы находятся в "красной зоне" карантина", - говорит Ивашина.

Черновчане возмущаются, как им добираться на работу и ругают власти - и центральные за строгий карантин, и местные - за то, что не могут "отбить" город.

"Местные власти не контролируют город, Черновцами руководят Аваков с полицией. Нигде нет такого бардака, как в нашем государстве. Будет голодный бунт", - возмущается экономист Людмила Прокопчук.

"На работе уже трое с гипертоническим кризом"

"Нас, тех, кто далеко живет, с четверга отправили в отпуск за свой счёт из-за остановки транспорта (госслужба), в среду домой на такси в очередной раз, и мне это не по карману. А теперь говорят, что можно ехать по спецпропускам (он у меня есть). Из-за тупости и непродуманности властей у меня остались просроченные дела на работе, за которые я же и буду отдуваться. Какие-то недоумки сверху парализуют нам работу, не то что жизнь. Эти качели и семь пятниц на неделю уже свалили трех человек с гипертоническим кризом у меня на работе. Они думают, что в игрушки играют, а не человеческими жизнями", - возмущается в разговоре с нами госслужащая Ирина.

Часть горожан, не согласных на новый строгий карантин, грозит бессрочным "майданом". И некоторые даже готовы к стычкам с полицией.

"Предприниматели настроены очень воинственно. Увидев, что какие-то подвижки начались, они решили идти до конца. Ведь им надо за что-то жить, кормить семьи. Все же понимают, что эти ограничения могут затянуться на несколько месяцев. С другой стороны - черновчане, работающие по найму на частных предприятиях. Им тоже нужно как-то добираться на работу. Тем же работающим людям нужно куда-то отдать ребенка (сейчас я говорю о работе детсадов). Люди устали. Возможность заболеть для многих уже не так страшна, как остаться голодными. Есть и часть таких, кто до сих пор не верит, что коронавирус - страшная болезнь. Сторонники карантина в Черновцах тоже есть. Но их все меньше", - рассказала "Стране" черновчанка Марина Корпан.

По ее словам, в районах Черновицкой области тоже не хотят строгого карантина.

"Сейчас, когда в Черновцах пошли на определенные уступки, некоторые мои знакомые из "красных" Кицманского и Заставнивского районов все переспрашивают: "А у нас будет ездить транспорт, откроют сады и т.д.?", - рассказывает Корпан.

Оптовый Калиновский рынок, на котором постоянно большой поток людей, продолжает работает.

"Если рынок насильно закроют, никто не будет сидеть на карантине. Люди будут "выбивать" возможность работать", - сказал нам предприниматель "Калиновки" Игорь Фурцевич.

Власти поддержали протест

Городские власти фактически поддерживают протест и идут на открытый конфликт с Киевом.

Как рассказали нам источники в Черновицкой мэрии, горсовет не собирается закрывать рестораны, общепит, рынки и спортзалы, и не собирается отменять своего решения о разрешении работы этих заведений, вопреки постановлению центральных властей.

"Повторюсь: люди не готовы к красной зоне, десятки тысяч предпринимателей на Калиновском рынке просто обанкротятся, если введут очередной локдаун», - сказал нам и.о. городского голова Алексей Каспрук.

В то же время, говорят в мэрии, коммунальщики обязаны подчиниться полиции, которая заставила транспорт остановиться.

"Никто не хочет проблем с полицией. Но если силой попытаются закрыть рестораны и рынки, может дойти до стычек", - говорит наш источник в мэрии.

Тем временем в областной больнице Черновцов, которая принимает коронавирусных больных, мест уже под завязку.

"Мы приближаемся к апрельскому пику. В реанимации осталось одно место, свободных коек почти нет», - заявила в прямом эфире на своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Кобевко.

"У нас шесть критических пациентов и только четыре точки кислорода. При этом у нас идут митинги людей, которые работают на рынках и в ресторанах за то, чтобы их закрывать. Мы в шоке, боимся, чтобы не пришлось определяться, кому это место отдать. Ужасные вещи", - призналась Кобевко.

Посаженная мать и дружка - с "ковидом"

Черновицкие медики в беседе со "Страной" говорят, что ситуация патовая.

"Коронавирус при таких условиях будет лишь распространяться. А больницы не безразмерные и количество коек ограничено. При этом и в масках людей не так много (даже в магазинах), и дистанции не слишком придерживаются", - рассказал нам врач областной больницы.

Тем временем на Буковине разгорается скандал вокруг инцидентов на двух свадьбах, на которых побывала гостья с коронавирусом.

"Женщина была подругой невест сразу на двух свадьбах. Она еще не знала о своем диагнозе, но у нее были все клинические симптомы COVID-19. А еще у одной гостьи - посаженной матери - уже был положительный ПЦР-тест. Конечно, гости об этом не знали", - рассказала нам заместительница главы ОГА Наталья Гусак.