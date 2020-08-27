Шевченковский райсуд Киева во время подготовительного заседания принял решение снять электронный браслет с врача Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook, вечером в среду, 26 августа.

"Друзья, совсем забыл сказать: представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - написал он.

Напомним, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Через три года, 12 декабря правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Ранее мы сообщали, что 11 августа Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.