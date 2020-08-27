В Закарпатской области будут судить группу лиц, которую подозревают в нападении, ограблении и незаконном удержании семьи иностранцев. За содеянное злоумышленники могут сесть за решетку на двенадцать лет.

Соответствующая информация появилась на сайте Национальной полиции Украины.

По данным Нацполиции группу лиц задержали еще в декабре прошлого года. Лидером группировки оказался депутат поселкового совета. Его участники напали на семью иностранных туристов, отобрали 7 000 американских долларов, документы, одежду и мобильные телефоны.

После чего, чтобы потерпевшие не обратились в полицию после такого нападения, их силой отвезли в подвальное помещение и удерживали против воли. Среди заложников были двое маленьких детей. Одному из пострадавших удалось скрыться и обратиться в полицию.

"11 декабря 2019 года оперативники Управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, следователи Перечинского отдела полиции совместно с прокурорами Ужгородской местной прокуратуры с участием спецназовцев КОРД и роты особого назначения полиции задержали всех фигурантов", - говорится в сообщении.

Организатору и двум участникам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") и ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы") УК и избраны меры пресечения - двум содержания под стражей, еще одному - домашний арест.

В настоящее время, досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и одного из участников направлены в суд. Подсудимым может грозить до 12 лет заключения.

Что касается третьего обвиняемого по этому делу - уже идет судебное рассмотрение дела по существу.

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