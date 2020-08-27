В двух городах Днепропетровской области никто не пришел на украинский фильм о Донбассе. Фото: Facebook/ Антон Гончаров

В понедельник, 24 августа, в двух городах Днепропетровской области на сеансы украинской военной драмы "Схидняк" в кино никто не пришел. 

Об этом в Facebook сообщил владелец кинотеатров Антон Гончаров.

"Уважаемые ценители украинского кино - это к вам. На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 - именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной. Поэтому, когда в следующий раз будете спрашивать о наших, украинских фильмах - смотрите эти фото. Когда будете называть меня "сепаром" за не показ, как вам кажется, киношедевра - смотрите эти фото", - написал Гончаров. 

Отметим, премьера фильма "Схидняк" режиссера Андрея Иванюка состоялась 20 августа. Автор картины сам более года воевал, в киноленте он рассказывает о том, какими бывали его дни на войне. 

В Днепропетровской области на сеансы украинских фильмов никто не пришел. Скриншот Фейсбук-страницы Антона Гончарова

В Днепропетровской области на сеансы украинских фильмов никто не пришел. Скриншот Фейсбук-страницы Антона Гончарова

В Днепропетровской области на сеансы украинских фильмов никто не пришел. Скриншот Фейсбук-страницы Антона Гончарова

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