В понедельник, 24 августа, в двух городах Днепропетровской области на сеансы украинской военной драмы "Схидняк" в кино никто не пришел.

Об этом в Facebook сообщил владелец кинотеатров Антон Гончаров.

"Уважаемые ценители украинского кино - это к вам. На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 - именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной. Поэтому, когда в следующий раз будете спрашивать о наших, украинских фильмах - смотрите эти фото. Когда будете называть меня "сепаром" за не показ, как вам кажется, киношедевра - смотрите эти фото", - написал Гончаров.

Отметим, премьера фильма "Схидняк" режиссера Андрея Иванюка состоялась 20 августа. Автор картины сам более года воевал, в киноленте он рассказывает о том, какими бывали его дни на войне.

Напомним, Сенцов получит 25 миллионов из бюджета Украины на съемки своего фильма "Носорог".

Также мы писали о том, что фильм о мальчике с Донбасса номинировали на американскую телепремию "Эмми".