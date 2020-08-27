Разработчики из студии Spokko Games заявили о том, что в скором времени выпустят новую мобильную игру под названием The Witcher: Monster Slayer. Проект будет использовать AR-технологию, схожую с той, что применялась в игре Pokemon Go.

Как сообщает Тhe Witcher, по сюжету игры земли континента кишат кровожадными тварями, сеющими страх и разрушения. "Ведьмаки" становятся незаменимыми в борьбе с ними. Действие The Witcher: Monster Slayer разворачивается задолго до появления Геральта из Ривии и представляет собой исследовательскую игру дополненной реальности, в которой вам предстоит стать элитным охотником на монстров.

В "The Witcher: Monster Slayer" предстоит исследовать мир, отслеживать, анализировать и сражаться с монстрами реалистичного размера. Время дня и погода будут играть большую роль в битве, обновляясь в зависимости от текущего местоположения. Чтобы побеждать более сильных врагов, можно будет варить мощные ведьмачьи эликсиры и масла, создавать петарды и приманки для монстров, а также развивать навыки и снаряжение своего ведьмака.

Помимо боев в дополненной реальности, игра также предлагает множество сюжетных квестов, вдохновленных играми о приключениях Геральта из Ривии. Совсем скоро игра выйдет на iOS и Android.

Обычный и геймплейный трейлеры:

Напомним, ранее мы писали, что Netflix опубликовал видео монстров и чудовищ из телевизионного сериала "Ведьмак".

Также сообщали, что исполнитель главной роли телесериала Netflix "Ведьмак" Генри Кавилл показал первое фото со съемок второго сезона.