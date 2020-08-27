В четверг, 27 августа, ФСБ России сообщила о задержании офицера Ракетных войск стратегического назначения. Его подозревают в передаче секретных данных военной разведке Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Старны".

Уточняется, что на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находятся ракеты с ядерными боеголовками.

Сотрудники ФСБ задержали старшего лейтенанта по пути из продуктового магазина. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России ("государственная измена"), а сам военнослужащий арестован.

Напомним, неделю назад ФСБ заявила, что помешала СБУ похитить в России "лидера ополчения ДНР".

Также мы писали о том, что в СБУ назвали фейком заявление ФСБ о попытке украинских спецслужб похитить "лидера ополчения ДНР".